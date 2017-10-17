Кивиряхк: русский избиратель не смог выбрать между центристами и Сависааром

Несмотря на то, что на нынешних местных выборах избирателей за счет молодежи было больше, явка оказалась ниже, чем четыре года назад. В Таллинне на этот раз проголосовали почти 54% обладающих правом голоса жителей. В 2013 году этот показатель превысил 64%. По словам социолога Юхана Кивиряхка, пассивность проявили прежде всего русские избиратели, которые не смогли выбрать между центристами и Эдгаром Сависааром.