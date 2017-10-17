Во вторник днем временами дождь, +9..+15

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Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Говорит синоптик Ольга Мятлик.
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар не удивлен планам нового руководства политической силы лишить его заработной платы. По словам политика, предложив ему оплачиваемый пост советника по истории, Центристская партия по сути попыталась его купить.
По результатам выборов в органы местного самоуправления возглавляемое Юри Ратасом крыло Центристской партии освободилось от бремени своего бывшего лидера Эдгара Сависаара и сможет идти дальше в качестве иной политической силы.
В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.
О четырехмачтовых красавцах 20 века – баркентине "Тормилинд" и парусниках типа "Ляэнемаа"