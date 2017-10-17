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В Таллинне состоится интеграционный хакатон ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Фонд интеграции совместно с Министерством культуры с 24 по 25 ноября впервые в Таллинне проведут интеграционный хакатон. Цель мероприятия – найти новые решения для создания более сплоченного общества. Принять участие в форуме может каждый, кто считает, что эстонское общество должно быть сплоченным, и у кого есть желание и инициатива выйти со своей идеей и реализовать ее.

Кроме того, 19 октября по адресу Копли, 25 с 16 до 18 часов пройдет инфодень, где можно будет получить больше информации о предстоящем мероприятии. Говорит главный специалист Министерства культуры Ольга Сытник.



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