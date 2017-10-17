В Таллинне состоится интеграционный хакатон

Фонд интеграции совместно с Министерством культуры с 24 по 25 ноября впервые в Таллинне проведут интеграционный хакатон. Цель мероприятия – найти новые решения для создания более сплоченного общества. Принять участие в форуме может каждый, кто считает, что эстонское общество должно быть сплоченным, и у кого есть желание и инициатива выйти со своей идеей и реализовать ее.