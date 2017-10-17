Эдгар Сависаар не удивлен решению центристов лишить его зарплаты

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар не удивлен планам нового руководства политической силы лишить его заработной платы. По словам политика, предложив ему оплачиваемый пост советника по истории, Центристская партия по сути попыталась его купить.

Как передает во вторник, 17 октября, Балтийская служба новостей, так Сависаар прокомментировал обнародованную днем ранее на портале rus.err.ee информацию о его возможном лишении зарплаты в партии.

По словам Эдгара Сависаар, трудовой договор с ним, скорее всего, и заключали, чтобы его купить.

"Я услышал в одном из выступлений Юри Ратаса, что он обещает в дальнейшем не платить мне зарплату, то есть уволить меня. Я и раньше чувствовал, что трудовой договор заключили только для того, чтобы купить меня", - отметил Сависаар.

"Ранее делали вид, что партия как бы исполняет долг перед своим основателем", - добавил он.

"Между прочим, на Тоомпеа все еще пользуются достижениями прошлых выборов Рийгикогу", - заключил обвиняемый в коррупции экс-лидер Центристской партии.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал в понедельник, что партия может расторгнуть трудовой договор со своим бывшим лидером.

"Я уверен, что в ситуации, когда член партии выбрал совсем иной политический путь, продолжать с ним договорные отношения неразумно. Сохранить их когда-то решило правление. Теперь дальнейшую судьбу выплат будет решать правление. Изменения могут произойти", - сказал Ратас в опубликованном ERR интервью.

Тем не менее, Ратас отметил, что решение расторгнуть заключенный с Сависааром трудовой договор о работе советником по истории должно принять правление партии.

31 января этого года Центристская партия стала выплачивать Сависаару зарплату в качестве советника по истории. Ее размер не раскрывается.

Сависаар решил баллотироваться на местных выборах отдельно от Центристской партии и сформировал собственный избирательный союз, который баллотировался на выборах вместе с избирательным союзом Урмаса Сыырумаа "Деловой Таллинн", но список не прошел в Таллиннское горсобрание. Сависаар набрал необходимый для личного мандата 3621 голос, но это один из самых низких для него результатов.

Еще в начале августа Ратас давал понять, что, хотя экс-лидер партии заявил, что будет баллотироваться по списку избирательного союза, за ним сохранится оплачиваемая должность советника по истории Центристской партии.