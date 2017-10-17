ФОТО: из-за урагана "Офелия" на Британских островах обесточены сотни тысяч домов

На Британские острова обрушился тропический ураган "Офелия", жертвами которого стали по меньшей мере три человека, сотни тысяч домов остались без электричества.

Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигла 176 км/ч, передает русская служба Би-би-си.

В Республике Ирландия без электричества остались 360 000 домов, в Северной Ирландии - 1300 домов, в Уэльсе - 4000.

Власти объявили погодные условия опасными для жизни, а метеослужбы предупреждают о надвигающихся наводнениях.

Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста и Дублина частично или полностью отменили рейсы. Нет авиасообщения с островом Мэн.

Ураган "Офелия" спровоцировал необычные явления - в небе появились красная луна и рыже-красное солнце.

По словам Саймона Кинга из метеослужбы Би-би-си, причина аномального явления - пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.