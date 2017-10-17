rus.err.ee

ФОТО: из-за урагана "Офелия" на Британских островах светит красная Луна ({{commentsTotal}})

За рубежом
Ураган
Фотогалерея
20 фотографий
Фото: Ураган "Офелия". Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Обрушившийся на Британские острова ураган "Офелия" спровоцировал необычное явление - в небе появились красная Луна и рыже-красное Солнце.

По словам Саймона Кинга из метеослужбы Би-би-си, причина аномального явления - пыль из Сахары и частички пепла, которые на Британские острова принес ураган, пройдя через Пиренейский полуостров, где горят леса.

Жертвами урагана стали по меньшей мере три человека, сотни тысяч домов остались без электричества.

Скорость ветра на южном побережье Ирландии достигла 176 км/ч, передает Би-би-си.

В Республике Ирландия без электричества остались 360 000 домов, в Северной Ирландии - 1300 домов, в Уэльсе - 4000.

Власти объявили погодные условия опасными для жизни, а метеослужбы предупреждают о надвигающихся наводнениях.

Аэропорты Эдинбурга, Манчестера, Белфаста и Дублина частично или полностью отменили рейсы. Нет авиасообщения с островом Мэн.

Сегодня аномальная погода наблюдается и в Эстонии. После полудня Таллинн погрузился во мрак - как объясняют синоптики, над городом нависли тучи, содержащие частички копоти португальских пожаров и пыль из пустыни Сахары.

Редактор: Дина Малова

урагананглиябританские островаирландиякрасная луна


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

выборы
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Алексей Учитель

Алексей Учитель об уроках "Матильды": ты можешь получить удар, откуда никогда не ждешь

В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.

ЭКОНОМИКА
16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Таллиннский музей природы. Иллюстративное фото.

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября 2017, музей Эстонии приглашают семьи с детьми на фестиваль "Avatud mänguväljad" ("Открытые игровые пространства"). Тема фестиваля – "Понарошку или всерьез". Что на выставках настоящее, а что нет, дети помладше смогут узнать в игровой манере. Для ребят постарше подход к раскрытию темы более философский.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4

Якоря не бросать!

О четырехмачтовых красавцах 20 века – баркентине "Тормилинд" и парусниках типа "Ляэнемаа"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:57

Минсоцдел выбрало поставщика вакцины от папилломавируса

15:34

За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

15:22

ФОТО: EKRE пока не собирается создавать коалицию с центристами в Таллинне Обновлено

14:50

Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

14:41

Полиция ищет жертв предполагаемого педофила из Тарту

14:31

Рийгикогу внесет поправки в закон о подслащенных напитках

14:07

Рийгикогу не поддержал идею прервать ратификацию пограндоговора с РФ

13:59

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

13:38

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

13:36

ФОТО: в Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви

13:36

Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

13:10

Центристы Нарвы планируют исключить из советов городских учреждений Алексея Мяги

12:59

Педофил Яанус Рохуметс может досрочно выйти из тюрьмы

Полезно знать

Топ читаемости
13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях Обновлено

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

16.10

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

16.10

Виталий Белобровцев об итогах местных выборов: люди не обезьяны

16.10

Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро

16.10

В Нарвском горсобрании будет десять новичков

15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы

16.10

Катри Райк: мы готовы создать коалицию с недовольными центристами

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
13:38

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

13:36

Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

11:25

В Таллинне состоится интеграционный хакатон

11:15

Во вторник днем временами дождь, +9..+15

11:14

Кивиряхк: русский избиратель не смог выбрать между центристами и Сависааром

11:06

В Таллинне продолжается пересчет голосов

16.10

Варе о провале "Делового Таллинна": не было яркой и отличающихся от других программы Обновлено

16.10

Кивиряхк: прогнозы относительно итогов выборов в целом оправдались

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: