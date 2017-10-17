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Нескольких забастовщиков уволили с Раквереского мясокомбината ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

27 работников скотобойни раквереского мясокомбината из 64 объявили забастовку и требуют повышения зарплат. По предварительной информации, несколько бастующих были уволены в течение дня.

"Три недели назад мы написали первое письмо руководству комбината. Попросили поднять зарплату и предупредили, что если требования не будут рассмотрены, то мы остановим работу. На что нам пришел ответ в жесткой форме, где нам отказали", - сказал работник забойного цеха Раквереского мясокомбината в интервью "Актуальной камере".

"Да, мы, может быть, что-то сделали неправильно. Но мы тоже уже устали от их обещаний и разводов. У нас самая грязная работа и самая черная, а зарплата при этом во многих цехах намного выше. Я же знаю, кто и сколько получает. И я хочу себе достойную зарплату", - добавил рабочий.

HKScan считает забастовку несанкционированной, и что она противоречит закону о трудовом договоре, сказала ERR пресс-секретарь предприятия Керстин Апс.

Апс подтвердила, что на предприятии нет профсоюза, передает err.ee.

По словам председателя правления HKScan Анне Мере, забастовщики требуют вдвое повысить зарплату.

"Их требованиями являлось двукратное поднятие зарплаты, что являлось частью нашего диалога. Мы говорили также об организации бесплатного транспортного движения, поскольку многих работников приходится возить издалека. Также об улучшении условий труда, что является постоянной темой разговора. В каких-то вопросах мы достигли единодушия, но вопрос повышения зарплаты - нереальный", - сказала руководитель фирмы.

"Зарплаты каждый год анализируются и сопоставляются с результатами общих исследований зарплат по стране. Исходя из этого анализа, устанавливается уровень зарплат работников комбината, размер дополнительных выплат, а также сумма, которая будет инвестирована в улучшение условий работы. Мне жаль, что несмотря на это и ранее проводимые переговоры на эту тему, 27 сотрудников из 64 решили организовать несанкционированную забастовку", - пояснила она позицию предприятия.

По ее словам, скотобойня по этой причине работает с частичной занятостью, но это существенно не влияет на работу других отделов предприятия.

В Центральном союзе профсоюзов (ЦСП) заявили, что мотивы работников понятны, но их действия противозаконны.

"Проведение забастовок в Эстонии регулируется законом о разрешении трудовых конфликтов. Там есть определенные процедуры, и в данный момент работники ее не провели. В общем-то, сами работники нарушили трудовые договора. Когда переговоры заходят в тупик, то есть стороны не договорились, необходимо обратиться к государственному примирителю. И только после процедуры примирения можно проводить забастовки", - пояснил представитель ЦПК Александр Старцев.

По предварительной информации, во второй половине дня несколько человек, в том числе и Жан Колпаков, были уволены с Раквереского предприятия.

HKScan Estonia принадлежит концерну HKScan, крупному производителю мясной продукции в Северных странах. Концерн производит свинину, говядину, баранину и птицу, переработанное мясо, а также готовую продукцию. Всего в эстонском отделении HKScan работает 1350 человек, из них 700 - в Раквере.

Добавлен видеосюжет корреспондента "Актуальной камеры" Алексея Федорова

Редактор: Дина Малова

забастовкаhkscanскотобойнямясокомбинат


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