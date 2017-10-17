Работники скотобойни на мясокомбинате в Раквере бастуют против низких зарплат

HKScan считает забастовку несанкционированной, и что она противоречит закону о трудовом договоре, сказала ERR пресс-секретарь предприятия Керстин Апс.

Апс подтвердила, что на предприятии нет профсоюза, передает err.ee.

"Зарплаты каждый год анализируются и сопоставляются с результатами общих исследований зарплат по стране. Исходя из этого анализа устанавливается уровень зарплат работников комбината, размер дополнительных выплат, а также сумма, которая будет инвестирована в улучшение условий работы. Также ранее уже проводились переговоры на эту тему и мне очень жаль, что несмотря на все это, 27 сотрудников из 64 решили организовать несанкционированную забастовку", - сказала председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

По ее словам, работа скотобойни не влияет на работу других отделов и по этой причине работает с частичной занятостью.

HKScan Estonia принадлежит концерну HKScan, мясному эксперту северных стран. Концерн производит свинину, говядину, баранину и птицу, обработанное мясо, а также готовую продукцию.