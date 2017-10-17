Волостное собрание Виймси возглавит Сийм Каллас

В волости Виймси Харьюского уезда начались коалиционные переговоры между Партией реформ, Социал-демократической партией (SDE) и избирательным союзом Rannarahvas. В соответствии с соглашением, председателем волостного собрания станет реформист Сийм Каллас.

Партия реформ приступила к коалиционным переговорам с SDE и Rannarahvas, Сийм Каллас подтвердил создание коалиции, сообщил представитель Партии реформ в Виймси.

В соответствии с соглашением, председателем волостного собрания Виймси станет Сийм Каллас, а вице-председателем — представитель SDE.

"Мы уже четыре года успешно сотрудничаем с социал-демократами, у нас похожие представления о развитии Виймси. Мы хотим основательно внедрять в Виймси современные возможности в сфере ИТ для управления волостью и улучшения обслуживания клиентов. Урве Пало как министр этой сферы несомненно окажет Виймси значительную помощь в этом вопросе", - сказал Каллас.

По словам Пало, цель новой коалиции — сделать волость Виймси современной и дружественной средой для проживания. "Это означает внедрение новых ИТ-возможностей и аналитики данных для принятия решений в волости, создание выгодной предпринимательской среды для создания новых умных рабочих мест и, конечно, заботу о благополучии жителей".

Пало добавила, что в качестве первого шага заключено соглашение о восстановлении кухонь в школах и детских садах и создании пособия для занятий по интересам в размере 150 евро.

В волостном собрании Виймси 21 место. Партия реформ получила девять, IRL три, SDE, Консервативная народная партия (EKRE), Центристская партия и избирательный союз Kogukondade Viimsi по два, а избирательный союз Rannarahvas — одно.