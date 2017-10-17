Педофил Яанус Рохуметс может досрочно выйти из тюрьмы

В среду, 18 октября, Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Яануса Рохуметса (42), который отбывает наказание за преступления сексуального характера против детей.

Десятилетний срок наказания Рохуметса истекает 29 августа 2018 года, напомнил портал ERR.ee.

На счету Яануса Рохуметса – десять жертв. На протяжении 17 лет (1992-2009 г.г.) он насиловал несовершеннолетних, младшему из которых было менее пяти лет.

В конце мая 2010 года, как писал rus.err.ee, Харьюский уездный суд признал Рохуметса виновным почти по всем пунктам обвинения и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. 12 октября того же года наказание Рохуметсу было ужесточено. Новым решением Таллиннского окружного суда насильник был приговорен к десяти годам тюрьмы. В декабре 2010 года этот приговор вступил в законную силу.

Сотрудники службы защиты детей Пыхьяской префектуры полиции нашли у Яануса свыше 2000 порнографических фотографий, на которых были изображены дети до 14 лет. Сам обвиняемый признал свою вину частично.

В интернете педофил использовал ник Elukas ("Тварь").