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ФОТО: центристы и EKRE ведут переговоры о сотрудничестве в Таллинне ({{commentsTotal}})

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Делегация Центристской партии под руководством Таави Ааса встретится в Таллинне с председателем партии EKRE Мартином Хельме, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в горсобрании Таллинна.

Центристов также представили Майлис Репс, Михаил Корб, Михаил Кылварт и Яна Том, передает err.ee.

Хельме подчеркнул, что это не переговоры о создании коалиции, а только консультация.

"Встреча проводится с целью узнать позиции друг друга. Я иду на нее с намерением положить на стол наши предложения о том, каким мы хотим видеть следующий период городского правления, даже если центристы будут действовать в дальнейшем в одиночестве", - отметил Хельме.

 "Я не уверен, что наши предложения будут учтены, но при этом я не считаю, что отсутствие общения — целесообразно", - добавил он.

На вопрос о том, согласилась бы EKRE вступить в коалицию с центристами при каких-либо условиях, Хельме ответил, что это можно обсуждать только после того, как они претворят в жизнь свои основные обещания. "Я считаю, что сейчас нет никакого смысла обсуждать возможную коалицию",- сказал Хельме.

"Наша цель была сместить Центристкую партию, но избиратели с этим не согласились и дали центристам абсолютный мандат. Это реальность, которую мы должны учитывать", - добавил он.

В среду состоится встреча центристов с партией SDE.

Редактор: Дина Малова

ekreцентристы


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