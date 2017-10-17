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ФОТО: EKRE пока не собирается создавать коалицию с центристами в Таллинне ({{commentsTotal}})

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Делегация Центристской партии под руководством Таави Ааса встретилась во вторник в Таллинне с зампредседателя Консервативной народной партии (EKRE) Мартином Хельме, чтобы обсудить варианты сотрудничества в горсобрании Таллинна. По итогам встречи представители партий сообщили, что о создании коалиции в столице речи не шло.

Помимо Ааса, центристов также представляли Майлис Репс, Михаил Корб, Михаил Кылварт и Яна Тоом, сообщил новостной портал ERR.

Накануне встречи Хельме подчеркнул, что это не переговоры о создании коалиции, а только консультации.

"Встреча проводится с целью узнать позиции друг друга. Я иду на нее с намерением обсудить наши предложения о том, каким мы хотим видеть следующий период городского правления, даже если центристы будут действовать в дальнейшем в одиночестве", - отметил Хельме.

"Я не уверен, что наши предложения будут учтены, но при этом я не считаю, что отсутствие общения целесообразно", - добавил он.

На вопрос о том, согласилась бы EKRE вступить в коалицию с центристами при каких-либо условиях, Хельме ответил, что это можно обсуждать только после того, как они претворят в жизнь свои основные обещания. "Я считаю, что сейчас нет никакого смысла обсуждать возможную коалицию", - сказал Хельме.

"Наша цель была сместить Центристскую партию, но избиратели с этим не согласились и дали центристам абсолютный мандат. Это реальность, с которой мы должны считаться", - добавил он.

По окончании консультаций Хельме отметил, что сегодняшнюю встречу можно назвать пробной, так как стороны пока лишь обозначали то, что могли бы сделать в ближайшие четыре года сообща. "Хочу напомнить, что это еще не начало коалиционных переговоров. Избиратели обеспечили центристам мандат для руководства городом, наше же желание – чтобы мы смогли реализовать свои идеи в столице", - объяснил он.

В таком же духе высказался и кандидат на пост мэра Таллинна от Центристской партии Таави Аас. По его словам, состоявшаяся встреча носила прежде всего ознакомительный характер, где стороны обсудили возможные точки соприкосновения.

Руководитель делегации центристов отметил также, что обе партии имеют схожий взгляд на руководство городом. "В случае, если мы дойдем до официальных переговоров о создании коалиции, мы, разумеется, будем обсуждать все темы более детально. Есть пункты, которые требуют серьезных переговоров, так как наши взгляды по ним расходятся", - отметил Аас. 

В среду состоится встреча центристов с Социал-демократической партией. Реформисты и Союз отечества и Res Publica (IRL) сообщили, что они не собираются вести переговоры с Центристской партией.

Редактор: Дина Малова, Андрей Крашевский

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