Центристы Нарвы планируют исключить из советов городских учреждений Алексея Мяги

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября 2017, музей Эстонии приглашают семьи с детьми на фестиваль "Avatud mänguväljad" ("Открытые игровые пространства"). Тема фестиваля – "Понарошку или всерьез". Что на выставках настоящее, а что нет, дети помладше смогут узнать в игровой манере. Для ребят постарше подход к раскрытию темы более философский.