Центристы Нарвы планируют убрать из советов городских учреждений Алексея Мяги

Городская управа 18 октября планирует утвердить изменения в советах Нарвской больницы, Нарвского музея и Narva Linna Arendus. Из них отзывают депутата городского собрания, центриста Алексея Мяги.

В совет больницы введут депутата парламента и городского собрания Михаила Стальнухина, в совет музея - члена правления Нарвского округа Центристской партии Андреса Тамма и в совет Narva Linna Arendus - главного юриста Нарвы Юллара Кальюсте.

Алексей Мяги на прошедших муниципальных выборах занял 11-е место в списке Центристской партии, набрав 347 голосов. В партию он вступил в январе 2016 года.