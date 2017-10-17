ФОТО: в Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви

Во вторник, 17 октября, в столичном районе Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви.

До 13 часов 20 октября мост закрыт для движения частично, передает пресс-служба столичной мэрии.

Полностью движение по мосту будет перекрыто с 13 часов 20 октября до 22 часов 22 октября. Объезд возможен по мостам Раадику и Варраку.

Автобусное сообщение будет осуществляться по мосту Варраку. Все остановки сохраняются. Подробная информации о дорожной ситуации на мосту Мустакиви - здесь.