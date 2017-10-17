Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

По словам синоптика Тайми Пальяк, на фотографиях с сателлитов видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара. Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму.

"Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары", - рассказала синоптик в интервью радионовостям ERR.

"Информацией о химическом составе воздуха мы не располагаем, так как не занимаемся подобными замерами", - добавила она.

"Темнота и осадки будут идти целый день, к вечеру тучи начнут удаляться и так темно уже не будет".

Новость дополняется.

Дождь. Автор: Сийм Лыви /ERR

Дождь. Автор: Сийм Лыви /ERR

Дождь. Автор: Сийм Лыви /ERR

Kell on 13:51. Päike loojub kell 18:09. Päevasära on jäänud napilt üle 4 tunni. Nautigem! pic.twitter.com/1z8XtdDi2L — Kaupo Lepasepp (@kaupolepasepp) October 17, 2017