Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

Бывший лидер центристов Эдгар Сависаар не удивлен планам нового руководства партии лишить его заработной платы. По словам политика, предложив ему оплачиваемый пост советника по истории, Центристская партия по сути попыталась его купить. Об этом сообщает новостной портал рус.ерр. Нынешний лидер центристов, премьер-министр Юри Ратас заявил в понедельник, что партия может расторгнуть трудовой договор со своим бывшим председателем. Сегодня эту информацию прокомментировал генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, к которому с вопросами обратилась наш корреспондент Маргарита Черняева.