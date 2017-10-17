Во время каникул дети смогут ознакомиться с экспозициями музеев в игровой форме

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября, музеи Эстонии приглашают семьи с детьми на фестиваль "Avatud mänguväljad" ("Открытые игровые пространства"). Тема фестиваля – "Понарошку или всерьез". Дети помладше смогут ознакомиться с экспозицией в игровой форме, для ребят постарше подход к раскрытию темы будет более философским.

В фестивале примут участие более 35 музеев по всей Эстонии. Специально для фестиваля музеи Таллинна, Тарту и Пярну составили новые тематические игровые листы с заданиями, при помощи которых можно ознакомиться с выставками в любое удобное для посетителей время. Игры – разные по уровню сложности и рассчитаны на всех, начиная от маленьких детей, заканчивая подростками.

В рамках параллельной программы фестиваля будут проходить мероприятия в Таллинне, Тарту, Хаапсалу и Палдиски. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте фестиваля.

В фестивале принимают участие музей Адамсона-Эрика, Эстонский центр детской литературы, Эстонский музей природы, Эстонский морской музей, Эстонский национальный музей, Эстонский музей театра и музыки, Эстонский музей здравоохранения, Музей фотографии, Кадриоргский художественный музей, Детский музей Мииямилла в Каламая, Дом природы Пернова, детский отдел Пярнуской центральной библиотеки, Эстонский музей спорта и Олимпийских игр, Музей Пярну, Музей Таммсааре Таллиннского центра литературы, Таллинский городской музей, Таллинский русский музей, Музей природы и ботанический сад Тартуского Университета, Музей Тартуского университета, Тартуская обсерватория, Музеи Хаапсалу и Ляэнемаа, Эстонский музей сельского хозяйства, Музей-ателье Амандуса Адамсона и др.

Организатор фестиваля "Avatud mänguväljad" - MTÜ Elamusõppe labor.