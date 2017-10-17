Рийгикогу внесет поправки в закон о подслащенных напитках

Эстонский парламент во вторник проголосовал против принятия закона о подслащенных напитках в неизменном виде, поэтому Рийгикогу продолжит работу над текстом закона.

Против принятия закона в неизменном виде проголосовали 62 депутата парламента при единственном воздержавшемся. За принятие закона не проголосовал ни один депутат, сообщил во вторник, 17 октября новостной портал ERR.

Таким образом, парламент продолжит работу над текстом закона. Председательствовавший на заседании спикер Рийгикогу Эйки Нестор назначил сроком внесения поправок 31 октября.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в июле отказалась провозглашать принятый Рийгикогу закон о подслащенных напитках и вернула его в парламент на доработку.

По мнению президента, предусмотренное законом освобождение от налога подслащенных напитков на морских или воздушных судах во время международных рейсов противоречит зафиксированному в Конституции Эстонии принципу равного обращения. Кальюлайд также обратила внимание на то, что конституции может противоречить еще один пункт закона, который обязывает владельца торговой точки проверять, уплатил ли налог поставщик подслащенных напитков.

Согласно закону, который должен был вступить в силу с 1 января 2018 года, налогом облагаются напитки с содержанием сахара не менее 5 грамм на 100 миллилитров или напитки, в которые были добавлены подсластители. Ставка налога варьируется в зависимости от объема содержащегося в напитке сахара или подсластителя.

По подсчетам Министерства финансов, этот налог должен обеспечить дополнительные поступления в бюджет в 2018 году в размере почти 15 млн евро, в 2019 году — 16 млн евро, а в 2020 году — 17 млн евро.