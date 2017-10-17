Рийгикогу не поддержал идею прервать ратификацию пограндоговора с РФ

Во вторник, 17 октября, Рийгикогу не поддержал инициированный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи под этим соглашением.

За законопроект проголосовали девять депутатов, против были 63, а еще три народных избранника не приняли участие в голосовании.

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон ранее сказал, что сейчас самое подходящее время для отмены пограничного договора, поскольку за последние три года Россия не сделала ни одного шага для его ратификации.

"Вместо этого Россия неоднократно обвиняла Эстонию в создании недружественной атмосферы", - подчеркнул он.

В июне, передавая законопроект парламенту, Мадисон также напомнил, что в 2005 году Россия отозвала свою подпись под пограничным договором.

Этому шагу предшествовало то, что в преамбулу закона о ратификации эстонские парламентарии включили ссылку на Тартуский мирный договор. В Москве увидели в этом возможность предъявления территориальных претензий к России.

Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией вновь был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. Главы МИД двух стран подписали соглашения 18 февраля 2014 года.