rus.err.ee

Рийгикогу не поддержал идею прервать ратификацию пограндоговора с РФ ({{commentsTotal}})

Эстония
Законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ не нашел поддержки.
Законопроект об отзыве подписи под пограндоговором с РФ не нашел поддержки. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Во вторник, 17 октября, Рийгикогу не поддержал инициированный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект,  который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и отзыв подписи под этим соглашением.

За законопроект проголосовали девять депутатов, против были 63, а еще три народных избранника не приняли участие в голосовании.

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон ранее сказал, что сейчас самое подходящее время для отмены пограничного договора, поскольку за последние три года Россия не сделала ни одного шага для его ратификации.

"Вместо этого Россия неоднократно обвиняла Эстонию в создании недружественной атмосферы", - подчеркнул он.

В июне, передавая законопроект парламенту, Мадисон также напомнил, что в 2005 году Россия отозвала свою подпись под пограничным договором.

Этому шагу предшествовало то, что в преамбулу закона о ратификации эстонские парламентарии включили ссылку на Тартуский мирный договор. В Москве увидели в этом возможность предъявления территориальных претензий к России. 

Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией вновь был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Первое чтение законопроекта о ратификации пограничных соглашений прошло в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. Главы МИД двух стран подписали соглашения 18 февраля 2014 года.

Редактор: Сергей Михайлов

пограндоговор


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

выборы
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Пеэп Кала.

Эксперт: Центристская партия освободилась от бремени Сависаара

По результатам выборов в органы местного самоуправления возглавляемое Юри Ратасом крыло Центристской партии освободилось от бремени своего бывшего лидера Эдгара Сависаара и сможет идти дальше в качестве иной политической силы.

ЭКОНОМИКА
16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Таллиннский музей природы. Иллюстративное фото.

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября 2017, музей Эстонии приглашают семьи с детьми на фестиваль "Avatud mänguväljad" ("Открытые игровые пространства"). Тема фестиваля – "Понарошку или всерьез". Что на выставках настоящее, а что нет, дети помладше смогут узнать в игровой манере. Для ребят постарше подход к раскрытию темы более философский.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4

Якоря не бросать!

О четырехмачтовых красавцах 20 века – баркентине "Тормилинд" и парусниках типа "Ляэнемаа"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:50

Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

14:41

Полиция ищет жертв предполагаемого педофила из Тарту

14:31

Рийгикогу внесет поправки в закон о подслащенных напитках

14:07

Рийгикогу не поддержал идею прервать ратификацию пограндоговора с РФ

13:59

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

13:38

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

13:36

ФОТО: в Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви

13:36

Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

13:10

Центристы Нарвы планируют исключить из советов городских учреждений Алексея Мяги

13:06

ФОТО: центристы и EKRE ведут переговоры о сотрудничестве в Таллинне

12:59

Педофил Яанус Рохуметс может досрочно выйти из тюрьмы

12:55

Волостное собрание Виймси возглавит Сийм Каллас

12:40

В Нарве будут искать директора Департамента архитектуры и планирования

Полезно знать

Топ читаемости
16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях Обновлено

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

16.10

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро

16.10

Виталий Белобровцев об итогах местных выборов: люди не обезьяны

16.10

В Нарвском горсобрании будет десять новичков

15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы

16.10

Катри Райк: мы готовы создать коалицию с недовольными центристами

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
13:38

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

13:36

Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

11:25

В Таллинне состоится интеграционный хакатон

11:15

Во вторник днем временами дождь, +9..+15

11:14

Кивиряхк: русский избиратель не смог выбрать между центристами и Сависааром

11:06

В Таллинне продолжается пересчет голосов

16.10

Варе о провале "Делового Таллинна": не было яркой и отличающихся от других программы Обновлено

16.10

Кивиряхк: прогнозы относительно итогов выборов в целом оправдались

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: