Полиция ищет жертв предполагаемого педофила из Тарту

В сентябре полиция задержала в Тарту 50-летнего Урмаса, которого по ходатайству Лыунаской окружной прокуратуры взяли под стражу.

Урмаса подозревают в сексуальном домогательстве по отношению к несовершеннолетним, а также в том, что он предлагал несовершеннолетним вступить в половую связь за деньги и прочие блага.

Старший следователь группы защиты детей Лыунаской префектуры Марго Партс отметил, что жертв может быть больше, чем выявило следствие.

"Для помощи жертвам и раскрытия преступлений крайне важно сообщить полиции о каждом таком случае", – сказал Партс.

Полиция просит всех, у кого есть информация о сексуальных домогательствах мужчины по отношению к несовершеннолетним, позвонить по телефону 53 069 479 или написать на адрес электронной почты louna.lastekaitse@list.politsei.ee.