Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не смогла преодолеть стартовый барьер проходящего в Москве теннисного турнира серии WTA "ВТБ Кубок Кремля".

Во вторник, 17 октября, в матче первого круга турнира занимающая 109-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи уступила россиянке Наталье Вихлянцевой - 67-й ракетке мира.

Матч продлился 59 минут и завершился победой Вихлянцевой в двух сетах - 6:3, 6:2. Канепи реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов, ни разу не смогла подать навылет и совершила 4 двойные ошибки. На счету Вихлянцевой четыре эйса, две двойные ошибки и пять брейков.

В следующем раунде турнира Вихлянцева встретится со своей соотечественницей Еленой Весниной.

В основную сетку турнира в Москве Кайа Канепи пробилась через квалификацию. Если первые два отборочных поединка она выиграла легко, то накануне в заключительном раунде квалификации опытная эстонка с большим трудом в трех сетах обыграла россиянку Алису Клейбанову - 6:2, 2:6, 7:6.

Шесть лет назад Канепи дошла до финала Кубка Кремля, где в трех сетах уступила словачке Доминике Цибулковой.

Последние два года Кубок Кремля выигрывала россиянка Светлана Кузнецова, которая нынешний турнир пропускает и-за травмы.