rus.err.ee

Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля ({{commentsTotal}})

Спорт
Кайа Канепи зачехлила ракетку.
Кайа Канепи зачехлила ракетку. Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не смогла преодолеть стартовый барьер проходящего в Москве теннисного турнира серии WTA "ВТБ Кубок Кремля".

Во вторник, 17 октября, в матче первого круга турнира занимающая 109-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи уступила россиянке Наталье Вихлянцевой - 67-й ракетке мира.

Матч продлился 59 минут и завершился победой Вихлянцевой в двух сетах - 6:3, 6:2. Канепи реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов, ни разу не смогла подать навылет и совершила 4 двойные ошибки. На счету Вихлянцевой четыре эйса, две двойные ошибки и пять брейков.

В следующем раунде турнира Вихлянцева встретится со своей соотечественницей Еленой Весниной.

В основную сетку турнира в Москве Кайа Канепи пробилась через квалификацию. Если первые два отборочных поединка она выиграла легко, то накануне в заключительном раунде квалификации опытная эстонка с большим трудом в трех сетах обыграла россиянку Алису Клейбанову - 6:2, 2:6, 7:6. 

Шесть лет назад Канепи дошла до финала Кубка Кремля, где  в трех сетах уступила словачке Доминике Цибулковой. 

Последние два года Кубок Кремля выигрывала россиянка Светлана Кузнецова, которая нынешний турнир пропускает и-за травмы.

Редактор: Сергей Михайлов

кайа канепикубок кремля


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

выборы
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Пеэп Кала.

Эксперт: Центристская партия освободилась от бремени Сависаара

По результатам выборов в органы местного самоуправления возглавляемое Юри Ратасом крыло Центристской партии освободилось от бремени своего бывшего лидера Эдгара Сависаара и сможет идти дальше в качестве иной политической силы.

ЭКОНОМИКА
16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Таллиннский музей природы. Иллюстративное фото.

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября 2017, музей Эстонии приглашают семьи с детьми на фестиваль "Avatud mänguväljad" ("Открытые игровые пространства"). Тема фестиваля – "Понарошку или всерьез". Что на выставках настоящее, а что нет, дети помладше смогут узнать в игровой манере. Для ребят постарше подход к раскрытию темы более философский.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Последние новости
14:50

Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

14:41

Полиция ищет жертв предполагаемого педофила из Тарту

14:31

Рийгикогу внесет поправки в закон о подслащенных напитках

14:07

Рийгикогу не поддержал идею прервать ратификацию пограндоговора с РФ

13:59

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

13:38

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

13:36

ФОТО: в Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви

13:36

Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

13:10

Центристы Нарвы планируют исключить из советов городских учреждений Алексея Мяги

13:06

ФОТО: центристы и EKRE ведут переговоры о сотрудничестве в Таллинне

12:59

Педофил Яанус Рохуметс может досрочно выйти из тюрьмы

12:55

Волостное собрание Виймси возглавит Сийм Каллас

12:40

В Нарве будут искать директора Департамента архитектуры и планирования

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: