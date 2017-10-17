Грузооборот Таллиннского порта за девять месяцев вырос на 9%

За девять месяцев текущего года через инфраструктуру Таллиннского порта было перевалено 14,3 млн тонн грузов, что на 9% больше, чем было в прошлом году за аналогичный период.

По-прежнему снижаются объемы нефтеналивных грузов. Объемы других переваливаемых грузов выросли.

Вырос и пассажиропоток на 4% до 8,22 млн человек за счет круизных лайнеров, заходивших в Таллинн. Выросли перевозки между Таллинном и Хельсинки.

Оборот госкомпании вырос на 29% или почти до 100 млн евро, а прибыль увеличилась на 1% до 39,7 млн евро.