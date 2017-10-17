За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

Кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) объявил 18 фильмов, которые будут бороться за главный приз. Для десяти из представленных фильмов показ в рамках фестиваля будет всемирной премьерой, для семи – международной и для одного фильма – европейской премьерой. Отборочная комиссия просмотрела более 200 фильмов.

В программе представлены фильмы от драмы до триллера и от комедий до ужасов.

По словам директора PÖFF Тиины Локк, все фильмы являют сильными авторскими работами.

Большинство фильмов, а точнее – восемь, представлены конкурсантами из Европы, семь фильмов из Азии и три из Америки. Экзотики привнесут фильмы таких стран как Колумбия, Индия и Кыргызстан. На протяжении последних трех лет за призовое место борется эстонский фильм режиссера Сулева Кеедуса "Убийца мужа/Невинная/Тень". А также фильм, созданный в сотрудничестве с финской киностудией AJ Annila, "Вечный путь" ("Igitee").

Самый молодой режиссер – 35-летняя Кристин Репонд ("Вакуум"), самым старшим режиссером является уроженец Ирана 66-летний Ферейдун Джейрани ("Удушье").

Cреди режиссеров три женщины: итальянки Кристине Репонди и Паола Ранди ("Маленький Тито"), и турчанка Пелин Эсмер ("Что-то полезное").

Из участвующих в этом году на кинофестивале PÖFF самыми известными на международном уровне являются итальянский режиссер Паскаль Сцмека ("Мяч") и каталонец Марк Реча ("Свободная жизнь"), чьи фильмы были ранее показаны в Венеции, Каннах, Торонто, Локарно и на многих других кинофестивалях.

Кинофестиваль "Темные ночи" пройдет с 17 ноября по 3 декабря.

Основная конкурсная программа

"Брама" (Brama). Украина, режиссер Владимир Тихий, мировая премьера

Бабушка Прися, ее дочь Слава и внук Вовочка живут в Чернобыльской зоне отчуждения, где можно встретить только лесных животных, русалок и сталкеров. Основанный на пьесе Павла Арьева фильм, является аллегорией Украинского государства, которая еще не вышла из путаницы и морального распада империи после Чернобыльской катастрофы.

"Дети осени" (Children of the Fall). Израиль, режиссер Эйтан Гафни, мировая премьера

В начале 1970 годов в Израиль в поисках своих еврейских корней приезжает молодая американка Рэйчел. Она становится волонтером сельскохозяйственной коммуны кибуц. Режиссер фильма Эйтан Гафни использует новый популярный развлекательный жанр со всеми его штампами для того, чтобы донести до общественности своей страны что-то важное о царящей здесь нетерпимости и ксенофобии.

"Доминион" (Dominion), США, режиссер Стивен Бернштейн, мировая премьера

Это история последних дней настоящей рок-звезды мира поэзии. Фильм описывает печальные события, произошедшие 3 ноябре 1953 года, когда Томас Дилан, будучи в турне, напивается до состояния комы, выпив 18 стопок виски подряд в таверне "Белая лошадь" в Нью-Йорке.

"Вечный путь" (Igitie), Финляндия-Эстония, режиссер Антти-Юсси Аннила, международная премьера

10 000 американцев создали колхозы в Советском Союзе в 1930-х годах, и строят колхозы в Советском Союзе, искренне верят в новое социалистическое будущее, которое было бы основано на справедливости, равенстве и свободе. В фильме, который был высоко оценен в Финляндии, свою последнюю роль исполнил Лембит Ульфсак.

"Удушье" (Khafegi), Иран, режиссер Ферейдун Джейрани, международная премьера

История несчастной женщины, которая нуждается в любви настолько, что это вынуждает ее предпринимать отчаянные шаги. 66-летний Ферейдун Джейрани беспощадно демонстрирует в своем многогранном фильме, как легко можно манипулировать любовью.

"Экскаватор" (Poclain), Южная Корея, режиссер Ли Джон-Хян, международная премьера

Бывший солдат, который командовал восстанием студентов Кванджу, борющихся за демократию в 1980 году, случайно откапывает останки жертв резни. На протяжении десятилетий сила совести заставляла его искать участников тех событий – обидчиков и жертв, чтобы выяснить, являются ли они такими же сломанными людьми, которые, как и он презирают сегодняшнее общество.

"Убийца мужа/Невинная/Тень", Эстония, режиссер Сулев Кеедус, мировая премьера

Три новеллы, три разных временных пространства – мифологическое, кошмарное и призрачное. Одна из популярных актрис нашего современного киноискусства Реа Лест воплощает всех трех главных героинь.

"Маленький Тито" (Tito il piccolo), Италия, режиссер Паола Ранди, международная премьера

Интровертный ученый, живущий в пустыне Невада, пытается космически контактировать с погибшей супругой, в то время, когда он должен заботиться о детях своего умершего брата. Фантастическая комедия – новый взгляд на время 1980-х.

"Идея экстаза" (A Thought of Ecstasy), Германия-США-Швейцария, режиссер Рольф Петер Каль, международная премьера

Наверное, самый провокационный фильм конкурса. Эротические фантазии Фрэнка, вдохновленного Жоржем Батейлом и Жаном Бодрийяром в мечтательном психологическом триллере, заставляют Фрэнка следовать его прежней любви, в конце концов теряя себя в иллюзиях и самоуничтожении.

"Бабуля" (Ajji), Индия, режиссер Девашиш Макхиж, европейская премьера.

Бабушка осуждает сына местного богача, который издевается над ее 9-летней внучкой. "Ворошиловский стрелок" в индийском стиле. После Бусанского фестиваля впервые в Европе.

"Мелодия бангзи" (Cun xi), Китай, режиссер Дашенг Чжен, международная премьера

В китайской глухой деревне, в начале 1980-х годов ставится опера и готовится земельная реформа – как на жизнь влияет трагедия, которая произошла в прошлом. В центре трагикомедии тема, которая относится к тяжелым противоречиям в истории Китая.

"Мяч" (Balon), Италия, режиссер Pasquale Scimeca, мировая премьера

Основанная на реальных событиях история об экономических беженцах, которые пытаются пересечь Средиземное море. Фильм рассказывает о сестре и брате, которым предстоит пережить самую неимоверную несправедливость, прежде чем перед ними мелькнет крохотный луч надежды. Это не фильм об иммигрантах. Это история о современной Африке.

"Снова холостой" (Newly Single), США, режиссер Adam Christian Clark, мировая премьера

Урбанистическая комедия с горьким привкусом о жизни молодых интеллектуалов Лос-Анджелеса. Эгоцентричный режиссер за 30 отчаянно пытается создать постоянные отношения, но у него ничего не выходит. Прекрасный портрет героя нашего времени.

"Ночная авария" (Тунку Кырсык), Кыргызстан, режиссер Темир Бирназаров, мировая премьера

В этой истории пострадавший от жизни старик сбивает на своем мотоцикле неизвестную девушку, отвозит ее домой, лечит и сам пробуждается к жизни.

"Конкурсант" (El Concursante), Колумбия, режиссер Карлос Осуна, мировая премьера

Автор остроумно описывает состояние колумбийского общества в целом через призму собирающейся с требованием кастрюль гигантской очереди и стоящих в ней людей.

"Свободная жизнь" (La vida lliure), Испания, режиссер Марк Реча, мировая премьера

Отправленные во время Первой Мировой войны на Менорку дети мечтают быть свободными, как ветер. И сам фильм свободен и естественен как по своей структуре, так и по игре актеров.

"Вакуум" (Vacuum), Швейцария-Германия, режиссер Кристин Репонд, мировая премьера

Перед 35-й годовщиной свадьбы с верной женой случается настоящий шок: она ВИЧ-позитивна. Но как? Ответ может быть только один – через супруга. Это острая психологическая драма, в которой испытывается на прочность длившаяся десятилетиями любовь героев.

"Что-то полезное" (İşe Yarar Bir Şey), Турция-Франция-Голландия-Германия, режиссер Пелин Эсмер, международная премьера

Поэт встречается в поезде с девушкой, которая едет проводить эвтаназию. Вопрос жизни и смерти рассматривается в этом мягко текущем пастельном фильме постепенно, но неуклонно.