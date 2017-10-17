rus.err.ee

Минсоцдел выбрало поставщика вакцины от папилломавируса ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
Эстония

Министерство социальных дел по результатам проведенного конкурса заключило договор о покупке вакцины от папилломавируса, которой со следующего года будут бесплатно вакцинировать девочек в возрасте 12-14 лет.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба министерства.

Победителем тендера стало AS Oriola, предложившее вакцину Gardasil 9. Эта вакцина обеспечивает защиту от девяти различных штаммов папилломавируса, которые могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания.

В сообщении отмечается, что вакцина Gardasil 9 применяется во многих государствах-членах ЕС. Министерство закупит двухлетний запас вакцины на сумму 1,8 млн евро.

Вирус папилломы человека (папилломавирус) или ВПЧ - вирусное инфекционное заболевание, преимущественно распространяющееся половым путем. Вирус очень широко распространен и легко заражает человека. Определенные типы вируса могут привести к раковым опухолям. Из вызванных ВПЧ опухолей чаще всего встречается рак шейки матки. 

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, очень важно прививать девочек от папилломавируса, поскольку показатели заболеваемости раком шейки матки и вызванной им смертности в Эстонии одни из самых высоких в Европе. "Из-за этой болезни в Эстонии ежегодно умирает около 70 женщин. Рак шейки матки находится на пятом месте по распространенности среди злокачественных опухолей", - сказал Осиновский, добавив, что Эстония - одна из последних европейских стран, где такая вакцинация пока не проводится.

Поскольку вакцина от ВПЧ - наиболее эффективное средство для предотвращения заражения, в Эстонии станут прививать 12-летних девочек, а в первые два года и 13-14-летних девочек. Бесплатная вакцинация будет проводиться в школах, прививка вводится в два этапа.

Реализация программы начнется с 1 января 2018 года.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

выборы
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Алексей Учитель

Алексей Учитель об уроках "Матильды": ты можешь получить удар, откуда никогда не ждешь

В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.

ЭКОНОМИКА
16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

12.10

В Таллиннском аэропорту завершился ремонт взлетно-посадочной полосы

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Таллиннский музей природы. Иллюстративное фото.

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

Во время осенних каникул, с 21 октября по 5 ноября 2017, музей Эстонии приглашают семьи с детьми на фестиваль "Avatud mänguväljad" ("Открытые игровые пространства"). Тема фестиваля – "Понарошку или всерьез". Что на выставках настоящее, а что нет, дети помладше смогут узнать в игровой манере. Для ребят постарше подход к раскрытию темы более философский.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Радио 4

Якоря не бросать!

О четырехмачтовых красавцах 20 века – баркентине "Тормилинд" и парусниках типа "Ляэнемаа"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:57

Минсоцдел выбрало поставщика вакцины от папилломавируса

15:34

За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

15:22

ФОТО: EKRE пока не собирается создавать коалицию с центристами в Таллинне Обновлено

14:50

Кайа Канепи не смогла выйти во второй круг Кубка Кремля

14:41

Полиция ищет жертв предполагаемого педофила из Тарту

14:31

Рийгикогу внесет поправки в закон о подслащенных напитках

14:07

Рийгикогу не поддержал идею прервать ратификацию пограндоговора с РФ

13:59

Во время школьных каникул детям предлагается открыть музей играя

13:38

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

13:36

ФОТО: в Ласнамяэ начался ремонт моста Мустакиви

13:36

Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

13:10

Центристы Нарвы планируют исключить из советов городских учреждений Алексея Мяги

12:59

Педофил Яанус Рохуметс может досрочно выйти из тюрьмы

Полезно знать

Топ читаемости
13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях Обновлено

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

16.10

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

16.10

Виталий Белобровцев об итогах местных выборов: люди не обезьяны

16.10

Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро

16.10

В Нарвском горсобрании будет десять новичков

15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы

16.10

Катри Райк: мы готовы создать коалицию с недовольными центристами

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
13:38

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

13:36

Корб: вопрос о расторжении договора с Сависааром будет обсуждаться на следующей неделе

11:25

В Таллинне состоится интеграционный хакатон

11:15

Во вторник днем временами дождь, +9..+15

11:14

Кивиряхк: русский избиратель не смог выбрать между центристами и Сависааром

11:06

В Таллинне продолжается пересчет голосов

16.10

Варе о провале "Делового Таллинна": не было яркой и отличающихся от других программы Обновлено

16.10

Кивиряхк: прогнозы относительно итогов выборов в целом оправдались

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: