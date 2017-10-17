Минсоцдел выбрало поставщика вакцины от папилломавируса

Министерство социальных дел по результатам проведенного конкурса заключило договор о покупке вакцины от папилломавируса, которой со следующего года будут бесплатно вакцинировать девочек в возрасте 12-14 лет.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба министерства.

Победителем тендера стало AS Oriola, предложившее вакцину Gardasil 9. Эта вакцина обеспечивает защиту от девяти различных штаммов папилломавируса, которые могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания.

В сообщении отмечается, что вакцина Gardasil 9 применяется во многих государствах-членах ЕС. Министерство закупит двухлетний запас вакцины на сумму 1,8 млн евро.

Вирус папилломы человека (папилломавирус) или ВПЧ - вирусное инфекционное заболевание, преимущественно распространяющееся половым путем. Вирус очень широко распространен и легко заражает человека. Определенные типы вируса могут привести к раковым опухолям. Из вызванных ВПЧ опухолей чаще всего встречается рак шейки матки.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, очень важно прививать девочек от папилломавируса, поскольку показатели заболеваемости раком шейки матки и вызванной им смертности в Эстонии одни из самых высоких в Европе. "Из-за этой болезни в Эстонии ежегодно умирает около 70 женщин. Рак шейки матки находится на пятом месте по распространенности среди злокачественных опухолей", - сказал Осиновский, добавив, что Эстония - одна из последних европейских стран, где такая вакцинация пока не проводится.

Поскольку вакцина от ВПЧ - наиболее эффективное средство для предотвращения заражения, в Эстонии станут прививать 12-летних девочек, а в первые два года и 13-14-летних девочек. Бесплатная вакцинация будет проводиться в школах, прививка вводится в два этапа.

Реализация программы начнется с 1 января 2018 года.