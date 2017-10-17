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Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии ({{commentsTotal}})

Экономика
Магазин Prisma в Таллинне.
Магазин Prisma в Таллинне. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

Торговая сеть Prisma заявила о намерении в течение пяти лет удвоить количество магазинов в Эстонии, но не уточнила, где и когда будут открыты новые магазины.

В настоящее время в Таллинне, Тарту и Нарве работает в общей сложности восемь гипермаркетов Prisma, но в течение последующих пяти лет планируется существенно увеличить количество магазинов, создав 300-400 новых рабочих мест и инвестировав в экономику Эстонии несколько миллионов евро, сообщила во вторник, 17 октября, пресс-служба Prisma.

По словам исполнительного директора Prisma Юсси Нуммелина, в долгосрочной перспективе предприятие рассчитывает стать крупнейшей в Эстонии торговой сетью.

"Потребность в новых магазинах обусловлена именно спросом, - отметил Нуммелин. - Часть новых магазинов будет относиться к классу гипермаркетов, а большинство - к супермаркетам, где будет представлен широкий выбор продовольственных товаров и товаров первой необходимости".

По словам Йормы Вехвиляйнена, исполнительного директора финского объединения кооперативов SOK, в состав которого входят магазины Prisma, в ближайшие годы основными иностранными рынками торговой сети станут Эстония и регион Санкт-Петербурга.

Редактор: Андрей Крашевский

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