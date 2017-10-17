Кивиряхк: раскол Сависаара с центристами обескуражил русских избирателей

Низкая явка на последних муниципальных выборах, особенно среди традиционного электората Центристской партии, связана с недоумением, которое вызвал у избирателей раскол между центристами и бывшим лидером партии Эдгаром Сависааром, из-за чего многие просто не пришли на избирательные участки.

Об этом ведущий социолог Turu-Uuringute AS Юхан Кивиряхк сказал во вторник, 17 октября, в интервью "Радио 4".

"На этих выборах электорат был больше - получили право голосовать подростки в возрасте 16-17 лет, а как мы знаем, среди молодых людей активность довольно низкая. С одной стороны, это влияло на общий показатель активности избирателей", - пояснил эксперт причины низкой явки на выборах.

"С другой стороны, может быть, русский избиратель не понял, что происходит - Эдгар Сависаар и центристы в разных списках. Явка была самая низкая среди тех, кто хотел голосовать или за Союз Сависаара или центристов. Они вообще были не уверены, что пойдут на выборы. Новая ситуация, когда Центристская партия без Сависаара, для многих избирателей была непривычной, и они не пошли на выборы", - считает Кивиряхк.

На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах победу в целом по Эстонии одержала Центристская партия, которая получила 27% голосов. Примерно столько же получили различные избирательные союзы (26,8%). Далее расположились Партия реформ (19,5%), социал-демократы (10,3%), IRL (8%) и EKRE (6,7%).

Явка по сравнению с предыдущими выборами снизилась с 57,68% до 53,28%. Если в 2013 году Центристская партия получила на муниципальных выборах около 200 000 голосов (31,2% от общего числа), то в этом году лишь 159 000 (27,3%).