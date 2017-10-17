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На избирательном участке в Ласнамяэ не могли составить протокол, избиркому пришлось ждать ({{commentsTotal}})

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Тоомас Сепп.
Тоомас Сепп. Автор: Postimees/Scanpix
Выборы

Председатель Таллиннской избирательной комиссии Тоомас Сепп сказал, что в одном избирательном участке в Ласнамяэ избирательная команда не могла справиться с составлением протокола. Избиркому пришлось ждать результаты голосования несколько часов.

Сепп пояснил порталу ERR Uudised, что голоса не пропали, а проблема была связана с тем, что не знали, как составить протокол. "Над протоколом в этом избирательном участке корпели достаточно долго. Затем они пришли в здание, где находится избирком, и мы стали проверять, что же там было. Поскольку занимались не только ими, но и другими, то на это пошло время", – пояснил Сепп.

В других избирательных участках тоже были небольшие проблемы, но так как в Ласнамяэ очень много избирателей, то и работы там было больше.

Сепп пояснил, что протоколы обычно составляют в том избирательном участке, где подсчитывают голоса, но пока избирательная комиссия их не просмотрит, в инфосистему не заносят.

В понедельник руководитель избирательной службы Прийт Винкель сказал ERR, что процесс подсчета голосов в целом прошел спокойно, но в одном избирательном участке в Ласнамяэ при подсчете голосов сбились и поэтому начали заново. Поэтому результатов голосования пришлось ждать почти два часа.

Редактор: Ирина Киреева

ласнамяэвыборыизбирком


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