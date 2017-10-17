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Таллиннский избирком не обнаружил значимых расхождений при пересчете голосов ({{commentsTotal}})

Выборы
Подсчет голосов в столичном избиркоме и испорченные бюллетени.
Подсчет голосов в столичном избиркоме и испорченные бюллетени. Автор: Таави Эйлат/ERR
Выборы

Таллиннская избирательная комиссия во вторник завершила контрольный пересчет голосов на выборах в столичное горсобрание, состоявшихся 15 октября.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

По словам председателя комиссии Тоомаса Сеппа, были повторно пересчитаны все поданные голоса и каких-либо существенных расхождений с предварительными данными голосования обнаружено не было.

"При вторичном пересчете число полученных несколькими кандидатами голосов было уточнено в пределах одного-двух голосов в большую или меньшую сторону", - сказал Сепп.

В среду после заседания таллиннской горуправы председатель избирательной комиссии представит отчет о работе комиссии и предъявит журналистам испорченные бюллетени.

Напомним, что согласно первоначальным данным, выборы в Таллинне выиграла Центристская партия, получившая 40 мандатов из 79.

Далее идут Партия реформ (20,5%, 18 мест), Социал-демократическая партия (11%, 9 мест), Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) (7%, 6 мест), партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) (6,6%, 5 мест).

Еще одно место в горсобрании благодаря личному результату получил Эдгар Сависаар из избирательного союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна".

Редактор: Андрей Крашевский

местные выборы 2017выборы в таллинне


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