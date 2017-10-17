ВИДЕО: Путин рассмеялся заявлению главы минсельхоза об экспорте свинины в Индонезию

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев перепутал Индонезию с Южной Кореей во время совещания по развитию сельхозсектора, упомянув мусульманскую Индонезию среди стран, в которые Германия активно экспортирует свинину, и вызвав смех у главы государства.

Видеозапись этого эпизода опубликовали российские информационные порталы.

Рассказывая об успехах Германии в экспорте свинины, Ткачев упомянул, в частности, Индонезию как один из целевых рынков для поставок немецкой свинины в Азию.

Путин поправил министра, что это невозможно, потому что Индонезия - мусульманская страна, где свинину не едят.

"Какая разница - будут есть", - отшутился попавшийся на ошибке министр, сказавший, что он имел в виду Южную Корею. "Не будут", - ответил ему Путин, отсмеявшись.