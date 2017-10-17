Актуальная камера 17.10.2017 (18:00)

Во многих общественных местах по всей Эстонии студенты-медики обучали всех желающих приемам оказания первой помощи при сердечном приступе.
В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.
Преподавание истории как предмета в Эстонии всегда зависело от контекста эпохи.
Людмила Месропян: "Детям надо соответствовать".