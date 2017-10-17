Студенты-медики по всей Эстонии учили перезапускать остановившееся сердце

Во многих общественных местах по всей Эстонии студенты-медики обучали всех желающих приемам оказания первой помощи при сердечном приступе.

Как проходили импровизированные курсы на северо-востоке Эстонии, рассказала во вторник, 17 октября, "Актуальная камера".

Ежегодно от внезапной остановки сердца в Эстонии умирает около семисот человек - и это только в присутствии свидетелей. Часть из них можно было бы спасти, но самой большой проблемой смерти от внезапной остановки сердца становится неспособность случайных свидетелей применить первичные приемы реанимации.

"112 - вызвать "скорую помощь" иногда недостаточно, потому что мы не знаем, как быстро скорая приедет. И пока скорая едет, человек своими руками может спасти жизнь другому человеку", - пояснила преподаватель Кохтла-ярвеского филиала Таллиннской высшей школы здравоохранения Олеся Зеэль.

Если реанимация пострадавшего не начинается до прибытия скорой, то шанс выжить составляет менее 10%. Сердечный приступ может неожиданно застать любого человека. Это подтверждают и фармацевты, которые отмечают, что люди все чаще люди обращаются за "сердечными каплями".

По статистике, в Эстонии из-за внезапной остановки сердца ежедневно умирает около двух человек, а по всей Европе счет идет на сотни.

В Йыхви участниками акции становились самые обыкновенные посетители магазина. Студенток Таллиннской высшей школы здравоохранения благодарили за полученные знания и обновление имевшихся.