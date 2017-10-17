Forbes: состояние Трампа за год уменьшилось на 600 млн долларов

Состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на 600 млн долларов и составляет 3,1 млрд, следует из обновленного рейтинга 400 самых богатых людей в США, опубликованного во вторник журналом Forbes.

Трамп, владеющий строительной империей Trump Organization, в этом году занял 248-е место в ежегодном рейтинге Forbes. В предыдущем году миллиардер занимал в нем 156-ю строчку, передает ТАСС. По словам редакторов журнала, уменьшение капитала Трампа стало следствием жесткой конкуренции на нью-йоркском рынке недвижимости, а также совершенных им серьезных трат на участие в президентской кампании.

Возглавил список 24-й год подряд основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (89 млрд долларов). На втором месте второй год подряд расположился глава интернет-ретейлера Amazon Джеффри Безос (81,5 млрд). Далее следуют инвестор Уоррен Баффетт (78 млрд), глава соцсети Facebook Марк Цукерберг (71 млрд) и бывший гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон (59 млрд).

В этом году минимальное состояние кандидата на включение в рейтинг составляло 2 млрд долларов. Таким образом, данный критерий по сравнению с прошлым годом был повышен на 18%. "Самые состоятельные американцы сегодня богаче, чем когда бы то ни было", – заявили в связи с этим редакторы Forbes Луиза Кролл и Керри Долан.

По словам представителей журнала, в этом году в список вошли 22 новых имени. При этом 14 из них являются предпринимателями, самостоятельно заработавшими свои миллиарды, включая гендиректора видеостримингового сервиса Netflix Рида Хастингса (2,2 млрд). Между тем 169 американцев, считающихся миллиардерами, не попали в рейтинг в этом году. 26 участников прошлогоднего списка выбыли из него.