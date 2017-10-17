Антон Кузнецкий о росте зарплат и создании предприятиями новых рабочих мест

В Эстонии 46% работодателей в ближайшее время планируют повысить размер основной зарплаты своих работников. При этом повысить оклады всем работникам без исключения собираются лишь 16% работодателей. Нанять новых работников в течение следующих шести месяцев собираются 72% работодателей, дополнительные рабочие места планируется создать на каждом втором предприятии, выяснилось в ходе свежего исследования, проведенного порталом по поиску работы CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат. Комментирует директор по развитию Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий: