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ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами ({{commentsTotal}})

Экономика
Мерилин Пярли
Maxima зафиксировала цены на 1000 товаров.
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Фото: Maxima зафиксировала цены на 1000 товаров. Автор: Мерилин Пярли/ERR
Экономика

Розничная сеть Maxima ощутила снизившееся из-за инфляции потребление и в связи с этим зафиксировала цены на тысячу товаров. Речь идет не о кампании, а о постоянном решении, заверили в торговой сети.

Поскольку цель магазинов Maxima – предлагать самую дешевую продуктовую корзину, то руководство торговой сети приняло решение снизить стоимость тысячи товаров и фиксировать цены на этом уровне, чтобы ускорить потребление. Стоимость продуктов снизили со вторника минимум на 7%, максимум – на 50%. В среднем цены снижены на 15%, передает ERR Uudised.

Продукты, цена которых была снижена, выбрали, исходя из потребительских предпочтений, то есть из товаров, которые покупают больше всего, сказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен, добавив, что цены останутся на таком уровне "возможно до конца жизни".

Фиксированные цены касаются продуктов питания и первой необходимости. В число продуктов со сниженной ценой не входят овощи и фрукты, так как их стоимость меняется в зависимости от сезона.

В числе прочего розничная сеть обратилась ко многим производителям и поставщикам, чтобы призвать их снизить цены или больше не поднимать их.

Maxima инвестировала в программу снижения цен 4 млн евро.

"Мы хотим остановить рост цен на продукты питания и ускорить потребление. Это не рыночный проект, в долгосрочная программа. Мы считаем, что должны остановить инфляцию, так как это никому не идет на пользу", – сказал генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас.

"Инфляция съедает зарплату людей. В последний год средняя зарплата выросла примерно на 7%, а продукты питания подорожали в среднем на 6%. Мы видим, что это снижает потребление уже несколько кварталов подряд", – добавил он.

Руководитель Maxima Eesti отметил, что торговая сеть не может повлиять на акцизную политику государства, а также на рост стоимости сырья, происходящего на мировом рынке, но они могут поговорить с производителями, чтобы договориться относительно товаров, на которые можно зафиксировать цену.

Рост цен
За два последних года, то есть с сентября 2015 года до нынешнего сентября, индекс потребительских цен вырос в среднем на 4,7%, следует из данных Департамента статистики.

Алкоголь и табачные изделия за два года подорожали 20%, топливо – на 13,2%, продукты питания и безалкогольные напитки – на 6,8%.

При этом молочные продукты и яйца подорожали почти на 7%, сахар – на четверть, а свежая и охлажденная рыба – на 22,7%.

Со второго квартала 2015 года до второго квартала 2017 года средняя брутто-зарплата выросла на 14,8%, а средняя пенсия – на 12,5%.

Редактор: Ирина Киреева

maximaинфляцияфиксированные ценыснижение спроса


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