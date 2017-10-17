Центристы вошли в правящие коалиции в Раквере, Вильянди и Пылва

Во вторник выяснился состав новых правящих коалиций в Вильянди, Раквере и Пылва. В управлении всеми тремя городами будет участвовать Центристская партия.

Об этом во вторник, 17 октября, сообщила "Актуальная камера".

В Раквере правящую коалицию образовали Партия реформ, Союз Отечества и Res Publica (IRL) и Центристская партия, а мэром города станет реформист, нынешний старейшина Ляэне-Вирумаа Марко Торм. На прошедших выборах он набрал наибольшее число голосов.

Городское собрание возглавит бывший мэр Михкель Юхками из рядов отечественников. Трем партиям принадлежат 15 из 21 места в горсобрании Раквере. Некоторые депутаты-реформисты выразили недовольство коалицией с центристами, но Торм заявил, что если им коалиционный договор не подходит, то они могут начать работать в оппозиции.

В Вильянди в правящую коалицию войдут восемь реформистов, шесть представителей IRL и два центриста, а выигравшие выборы соцдемы останутся в оппозиции. Согласно предварительной договоренности, мэром города станет реформист Мадис Тимпсон, а горсобрание возглавит отечественник. Коалиционное соглашение планируется подписать на следующей неделе.

Между тем в Пылва выигравшая выборы Партия реформ осталась за бортом правящей коалиции, которую сформировали занявшие второе место центристы, соцдемы и избирательный союз "Пылвамаа будущего", от которого баллотировались и члены IRL.