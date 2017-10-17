ЕС одобрил создание Европейской прокуратуры

Европейский союз дал окончательный ход созданию единой прокуратуры, которая должна появиться в конце 2020 года и будет заниматься расследованием преимущественно финансовых преступлений.

Эстонию в новом общеевропейском ведомстве со штаб-квартирой в Люксембурге будет представлять один прокурор, помощь которому на месте будут оказывать еще двое юристов, сообщила во вторник, 17 октября, "Актуальная камера".

Одной из главных задач Европрокуратуры станет расследование вредящих финансовым интересам ЕС преступлений. К таковым относятся, например, связанные с евродотациями мошенничества, коррупция, а также крупные трансграничные махинации с налогом с оборота. Из-за последних страны Евросоюза ежегодно теряют около 50 млн евро.

"Скорость разбирательств - это один из главных приоритетов европрокуратуры. Поэтому для налаживания эффективной работы предстоит еще не раз проиграть возможные сценарии", - сказала вице-канцлер по вопросам криминальной политики Министерства юстиции Кристел Сийтам-Нюйри.

Европейская прокуратура задумана как независимое учреждение, которое будет расследовать махинации вне зависимости от интересов отдельных партнеров. Учредителями органа стали 20 стран ЕС.

Участие в работе Европрокуратуры не создаст для Эстонии изменений в системе уголовного следствия.

"Делегированные прокуроры будут подчиняться Европе, а не генпрокурору своей страны. Следующий вопрос, который нам предстоит решить как можно скорее, это где найти команду. Прокурор не ведет в одиночку борьбу с преступностью. Ему всегда помогают полицейские и следователи", - сказала генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг.

Генеральный офис Европрокуратуры расположится в Люксембурге. На административные расходы и содержание структуры будет ежегодно выделяться свыше 20 млн евро.

О намерении создать этот общеевропейский орган Еврокомиссия заявила еще в 2013 году. Первоначально предполагалось, что Европейская прокуратура начнет свою работу с 2015 года.