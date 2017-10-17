В среду облачно и дождливо, +7.. +12

Ночью облачно с прояснениями и дождливо. Осадки пройдут по всей Эстонии. Ветер юго-западный, западный ветер 8-13 м/с, порывами до 16 м/с. На островах и побережье скорость может достигать 15-23 м/с. Температура воздуха к утру понизится до +7.. +12.

В первой половине дня погода по-прежнему будет облачной и дождливой, но после обеда осадки прекратятся. Ветер западный, северо-западный 5-11 м/с, на побережье порывами до 16 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха от +7 до +12.