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В среду облачно и дождливо, +7.. +12 ({{commentsTotal}})

Погода
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Погода

В погоде больших изменений не предвидится.

Ночью облачно с прояснениями и дождливо. Осадки пройдут по всей Эстонии. Ветер юго-западный, западный ветер 8-13 м/с, порывами до 16 м/с. На островах и побережье скорость может достигать 15-23 м/с. Температура воздуха к утру понизится до +7.. +12.

В первой половине дня погода по-прежнему будет облачной и дождливой, но после обеда осадки прекратятся. Ветер западный, северо-западный 5-11 м/с, на побережье порывами до 16 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха от +7 до +12.



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Мнение / Интервью
Алексей Учитель

Алексей Учитель об уроках "Матильды": ты можешь получить удар, откуда никогда не ждешь

В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.

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