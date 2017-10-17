Elering: шторм "Офелия" не повлиял на потребление электричества в Эстонии

Дым и копоть пожаров в Португалии, пыль из пустыни Сахара, занесенные ураганом "Офелия" в небо над Европой и около полудня погрузившие в сумерки Эстонию, не сказались на обычном потреблении электроэнергии, сообщил оператор электросистемы Elering.

"Специалисты центра управления системами Elering говорят, что по их данным внезапно наступившие сумерки не привели к росту потребления электроэнергии, нагрузка на электросети осталась в пределах нормы", – сообщил BNS пресс-секретарь Elering Айн Кестер.

"В прежние годы, когда в уличных фонарях использовались осветительные лампы накаливания, такой резкий спад освещенности сразу ощущался, но в наши дни, когда используются экономичные лампы, это влияние не так заметно", – добавил Кестер.

Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму – небо покрылось свинцовыми тучами, местами наблюдалась молния. По данным фотографий с сателлитов видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара.

В среду утром воздушные массы изменят направление и в Эстонию придут более чистые и прохладные.