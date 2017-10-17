rus.err.ee

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском ({{commentsTotal}})

Выборы
Выборы

Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.

Союз не преодолел 5% барьер. Ольга Иванова прокомментировала такие результаты в интервью программе "Твой вечер" тем, что избиратель оказался не готов к откровенному приходу бизнеса в политику. "Нашим избирателям проще, когда они не знают, что партии финансируются крупными бизнесменами. Когда же бизнес откровенно приходит в политику, это раздражает избирателей", – отметила Иванова.

Политик также назвала поражением результат Центристской партии, напомнив, что на предыдущих выборах, когда она сама баллотировалась по списку центристов, голосов было гораздо больше. "Центристы потеряли 6 мандатов – это проигрыш. Значит в следующий раз они не наберут большинства, тем более, что они сейчас однозначно возьмут в коалицию социал-демократов".

"Мария Юферева набрала 1400 голосов. Это хороший результат. Но когда я была старейшиной, Эдгар Сависаар сделал рекорд в 40 000, я за его спиной набрала 2500 голосов. То есть сейчас центристы по Ласнамяэ не досчитались 4 мандатов или 10 000 голосов. Эти люди остались дома. Явка упала. Это говорит о том, что люди разочаровались в политике, – продолжила политик. – Да, они не нашли в нас альтернативы. Я поняла, что людям не нравится делать выбор. Это большая работа Сависаара: за 15 лет он натаскал русского избирателя на Центристскую партию".

На вопрос о том, не жалеет ли она о своих решениях, Ольга Иванова ответила, что мама ее учила жить по совести. "Я спокойна со своей совестью, – сказала политик, напомнив, что она не собирала деньги на ногу Эдгару Сависаару (намекая на старейшину Ласнамяэ Марию Юфереву). – Я посчитала, что его политические ценности привели меня в политику, и я осталась с ним до конца выборов. Теперь понимаем, что было совершено много ошибок, но я в согласии со своей совестью".

В планах на ближайшее будущее у Ивановой защита диплома в ТТУ по теме проблемы парковок в Таллинне на примере Ласнамяэ.

"Я буду работать в парламенте. Через полтора года посмотрим, что будет. Я не оставляю двери закрытыми", – сказала Ольга Иванова. Однако возвращение в Центристскую партию политик считает маловероятным.

Редактор: Ирина Киреева

ольга ивановасоюз сависаара


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

выборы
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Алексей Учитель

Алексей Учитель об уроках "Матильды": ты можешь получить удар, откуда никогда не ждешь

В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.

ЭКОНОМИКА
16.10

СМИ: Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за обанкротившуюся Alitalia

16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

13.10

СМИ: следствие в отношении эстонского филиала Danske Bank связано с делом Магнитского

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
последние новости
22:01

В среду облачно и дождливо, +7.. +12

22:01

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

22:00

Нескольких забастовщиков уволили с Раквереского мясокомбината Обновлено

22:00

Центристы вошли в правящие коалиции в Раквере, Вильянди и Пылва

21:31

Инициатива EKRE отменить Закон о сожительстве не нашла поддержки парламента Обновлено

20:57

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии Обновлено

20:46

Актуальная камера 17.10.2017 (20:00)

20:29

ФОТО и ВИДЕО: водители оказались не готовы к ремонту моста Мустакиви Обновлено

20:11

ЕС одобрил создание Европейской прокуратуры

20:05

Elering: шторм "Офелия" не повлиял на потребление электричества в Эстонии

19:37

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

19:32

Антон Кузнецкий о росте зарплат и создании предприятиями новых рабочих мест

18:57

Forbes: состояние Трампа за год уменьшилось на 600 млн долларов

18:38

Студенты-медики по всей Эстонии учили перезапускать остановившееся сердце

актуальная камера
топ читаемости
13:35

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях Обновлено

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

16.10

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

16.10

Виталий Белобровцев об итогах местных выборов: люди не обезьяны

16.10

Столкновение с лосем обошлось в 22 000 евро

16.10

В Нарвском горсобрании будет десять новичков

15.10

В Эстонии завершились муниципальные выборы

15.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве мужчина пытался совершить самосожжение

09:37

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд не рвется работать в горуправе

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: