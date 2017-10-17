Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.

Союз не преодолел 5% барьер. Ольга Иванова прокомментировала такие результаты в интервью программе "Твой вечер" тем, что избиратель оказался не готов к откровенному приходу бизнеса в политику. "Нашим избирателям проще, когда они не знают, что партии финансируются крупными бизнесменами. Когда же бизнес откровенно приходит в политику, это раздражает избирателей", – отметила Иванова.

Политик также назвала поражением результат Центристской партии, напомнив, что на предыдущих выборах, когда она сама баллотировалась по списку центристов, голосов было гораздо больше. "Центристы потеряли 6 мандатов – это проигрыш. Значит в следующий раз они не наберут большинства, тем более, что они сейчас однозначно возьмут в коалицию социал-демократов".

"Мария Юферева набрала 1400 голосов. Это хороший результат. Но когда я была старейшиной, Эдгар Сависаар сделал рекорд в 40 000, я за его спиной набрала 2500 голосов. То есть сейчас центристы по Ласнамяэ не досчитались 4 мандатов или 10 000 голосов. Эти люди остались дома. Явка упала. Это говорит о том, что люди разочаровались в политике, – продолжила политик. – Да, они не нашли в нас альтернативы. Я поняла, что людям не нравится делать выбор. Это большая работа Сависаара: за 15 лет он натаскал русского избирателя на Центристскую партию".

На вопрос о том, не жалеет ли она о своих решениях, Ольга Иванова ответила, что мама ее учила жить по совести. "Я спокойна со своей совестью, – сказала политик, напомнив, что она не собирала деньги на ногу Эдгару Сависаару (намекая на старейшину Ласнамяэ Марию Юфереву). – Я посчитала, что его политические ценности привели меня в политику, и я осталась с ним до конца выборов. Теперь понимаем, что было совершено много ошибок, но я в согласии со своей совестью".

В планах на ближайшее будущее у Ивановой защита диплома в ТТУ по теме проблемы парковок в Таллинне на примере Ласнамяэ.

"Я буду работать в парламенте. Через полтора года посмотрим, что будет. Я не оставляю двери закрытыми", – сказала Ольга Иванова. Однако возвращение в Центристскую партию политик считает маловероятным.