Футболист Артур Пикк продолжит карьеру в Словакии

Накануне 24-летний футболист заключил контракт с клубом "Ружомберок", который за свою историю лишь однажды становился чемпионом страны, а прошлый сезон завершил на третьем месте.

Соглашение Пикка с клубом будет действовать до конца сезона, который в Словакии завершится в марте.

После 12 туров новая команда эстонского легионера занимает в таблице чемпионата Словакии шестое место.

В сентябре этого года Артур Пикк покинул белорусский БАТЭ, за который выступал с февраля 2016 года. Вместе с борисовчанами 24-летний Пикк в прошлом сезоне становился чемпионом и обладателем Суперкубка Белоруссии.