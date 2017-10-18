Футболист Артур Пикк продолжит карьеру в Словакии ({{commentsTotal}})
Защитник сборной по футболу Артур Пикк продолжит карьеру в высшем дивизионе чемпионата Словакии.
Накануне 24-летний футболист заключил контракт с клубом "Ружомберок", который за свою историю лишь однажды становился чемпионом страны, а прошлый сезон завершил на третьем месте.
Соглашение Пикка с клубом будет действовать до конца сезона, который в Словакии завершится в марте.
После 12 туров новая команда эстонского легионера занимает в таблице чемпионата Словакии шестое место.
В сентябре этого года Артур Пикк покинул белорусский БАТЭ, за который выступал с февраля 2016 года. Вместе с борисовчанами 24-летний Пикк в прошлом сезоне становился чемпионом и обладателем Суперкубка Белоруссии.
Редактор: Сергей Михайлов