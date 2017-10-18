"Калев/Крамо" одержал третью победу в чемпионате Эстонии

Третью победу подряд одержал на старте нового чемпионата Эстонии по баскетболу сильнейший клуб страны, таллиннский "Калев/Крамо".

Накануне вечером на площадке спортивного холла "Калев" подопечные Алара Варрака уверенно обыграли соперников из команды "ТЛУ/Калев" - 84:59, передают утренние новости ETV+.

Чемпион Эстонии доминировал на протяжение всей встречи и добился успеха в каждой из четырех четвертей. Самым результативным в составе победителей стал Яанари Йыэсаар, набравший 14 очков.

Во втором матче дня объединенная команда "Валга/Валка" на своей площадке разгромила молодых баскетболистов из "Аудентеса" - 110:40.