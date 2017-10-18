Пересчет голосов незначительно повлиял на первоначальный результат Кылварта ({{commentsTotal}})
Рекордсмен нынешних выборов, центрист Михаил Кылварт в итоге получил 24 668 голосов, а не 24 712, как сообщалось первоначально, однако это нисколько не пошатнуло его лидирующих позиций.
Такие данные выяснились после завершившегося накануне пересчета голосов, поданных за кандидатов в депутаты столичного городского собрания.
Пересчет голосов, как писал rus.err.ee, первоначальное распределение мандатов не изменил.
Больше всего мандатов - 40 из 79 - досталось правящей в Таллинне Центристской партии.
Редактор: Сергей Михайлов