СМИ: в Кремле исключили допуск Навального на президентские выборы-2018

За четыре месяца до выборов президента России Кремль определился с главной интригой избирательной кампании: какими будут соперники президента Владимира Путина. После нескольких месяцев непубличных консультаций чиновники решили: главный оппонент Путина, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, не будет зарегистрирован кандидатом.

Об этом Русской службе Би-би-си сообщил на условиях анонимности собеседник в администрации президента, который принимал участие в обсуждении сценариев, но не уполномочен давать комментарии СМИ.

Это же подтверждает и близкий к администрации собеседник Би-би-си, также не уполномоченный говорить официально. О невозможности политика участвовать в выборах во вторник заявила и глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, объяснив это имеющейся у политика судимостью.

Путин еще не объявлял о своем участии в выборах, но по данным октябрьского опроса Левада-центра, он бесспорный кандидат номер один: поддержать его готовы 64% тех, кто собирается прийти на выборы.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.