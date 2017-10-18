В среду днем +7..+12 градусов

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Говорит синоптик Светлана Маслова:
Говорит синоптик Светлана Маслова:
Утром 18 октября произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома в Ласнамяэ. От дыма задохнулся пожилой мужчина.
В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.
Кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) объявил 18 фильмов, которые будут бороться за главный приз. Для десяти из представленных фильмов показ в рамках фестиваля будет всемирной премьерой, для семи – международной и для одного фильма – европейской премьерой. Отборочная комиссия просмотрела более 200 фильмов.
Людмила Месропян: "Детям надо соответствовать".