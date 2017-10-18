Отт Тянак в новом сезоне сменит команду

Эстонский гонщик Отт Тянак со следующего сезона будет выступать за команду Toyota.

Об этом в среду, 18 октября, сообщил официальный сайт чемпионата мира по авторалли (WRC).

"Тянак представляет собой идеальное сочетание молодости и опыта, а также правильное отношение к делу, которое означает, что он хорошо впишется в нашу команду", - сказал руководитель Toyota Томми Мякинен.

В нынешнем сезоне 30-летний Отт Тянак в составе команды M-Sport выиграл два эта чемпионата мира.

За два этапа до завершения сезона он идет в общем зачете WRC на втором месте.