rus.err.ee

Отт Тянак в новом сезоне сменит команду ({{commentsTotal}})

Спорт
Отт Тянак выиграл в Германии второй в своей жизни этап ЧМ по авторалли.
Отт Тянак выиграл в Германии второй в своей жизни этап ЧМ по авторалли. Автор: M-Sport
Спорт

Эстонский гонщик Отт Тянак со следующего сезона будет выступать за команду Toyota.

Об этом в среду, 18 октября, сообщил официальный сайт чемпионата мира по авторалли (WRC).

"Тянак представляет собой идеальное сочетание молодости и опыта, а также правильное отношение к делу, которое означает, что он хорошо впишется в нашу команду", - сказал руководитель Toyota Томми Мякинен.

В нынешнем сезоне 30-летний Отт Тянак в составе команды M-Sport выиграл два эта чемпионата мира.

За два этапа до завершения сезона он идет в общем зачете WRC на втором месте.

Редактор: Сергей Михайлов

отт тянак


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

выборы
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Алексей Учитель

Алексей Учитель об уроках "Матильды": ты можешь получить удар, откуда никогда не ждешь

В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.

ЭКОНОМИКА
16.10

RMK выставит на аукцион участок под парк ветрогенераторов в Тоотси за 12 млн евро

16.10

СМИ: Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за обанкротившуюся Alitalia

16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

14.10

С понедельника лимит бесконтактных платежей увеличится до 25 евро за одну покупку

13.10

Финская Patria купит контрольный пакет эстонского оборонного предприятия Milrem

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кинофестиваль PÖFF в 2016 году в Таллинне.

За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

Кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) объявил 18 фильмов, которые будут бороться за главный приз. Для десяти из представленных фильмов показ в рамках фестиваля будет всемирной премьерой, для семи – международной и для одного фильма – европейской премьерой. Отборочная комиссия просмотрела более 200 фильмов.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Последние новости
10:27

В Ласнамяэ задохнулся от дыма горящего дивана пожилой мужчина

09:45

В Таллинне задержан отбиравший у детей мобильники: полиция ищет его возможных жертв

09:39

Контейнерооборот Transiidikeskuse в сентябре вырос на 6%

09:33

Отт Тянак в новом сезоне сменит команду

09:10

Акция протеста на Раквереском мясокомбинате продолжается

09:09

В среду днем +7..+12 градусов

08:51

СМИ: в Кремле исключили допуск Навального на президентские выборы-2018

08:17

В Нарве Mercedes сбил на пешеходном переходе женщину

08:05

Инспекция труда: у родителя есть преимущество при выборе даты отпуска

07:55

Парламент Эстонии приступает к обсуждению госбюджета на 2018 год

07:36

Пересчет голосов незначительно повлиял на первоначальный результат Кылварта

07:15

"Калев/Крамо" одержал третью победу в чемпионате Эстонии

07:07

«Правовая аптека» примет клиентов в Мустамяэ

07:06

Футболист Артур Пикк продолжит карьеру в Словакии

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: