Отт Тянак в новом сезоне сменит команду ({{commentsTotal}})
Эстонский гонщик Отт Тянак со следующего сезона будет выступать за команду Toyota.
Об этом в среду, 18 октября, сообщил официальный сайт чемпионата мира по авторалли (WRC).
"Тянак представляет собой идеальное сочетание молодости и опыта, а также правильное отношение к делу, которое означает, что он хорошо впишется в нашу команду", - сказал руководитель Toyota Томми Мякинен.
В нынешнем сезоне 30-летний Отт Тянак в составе команды M-Sport выиграл два эта чемпионата мира.
За два этапа до завершения сезона он идет в общем зачете WRC на втором месте.
Редактор: Сергей Михайлов