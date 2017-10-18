Контейнерооборот Transiidikeskuse в сентябре вырос на 6%

Контейнерный терминал Transiidikeskuse AS в Мууга в сентябре текущего года обработал 18 609 двадцатифутовых контейнеров (TEU), что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Тоннаж обработанных контейнерным терминалом грузов увеличился в сентябре на 7%.

В сумме терминалы Transiidikeskuse обработали в прошлом месяце этого года 263 615 тонн грузов, что на 2,9% больше, чем за тот же период 2016 года.

По словам председателя правления Transiidikeskuse AS Владимира Попова,

показатели предприятия вернулись к росту, однако запланированным пока не соответствуют. Геополитика и низкая покупательная способность в России по-прежнему влияют на ситуацию.

"В то же время есть реальные основания смотреть в ближайшее будущее с оптимизмом, так как благодаря реализованному совместно с Таллиннским портом и компанией Tallink проекту - переводу грузового судна Sea Wind из порта Ванасадам в Мууга - грузооборот нашего предприятия может начать расти", - сказал Попов.