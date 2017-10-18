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В Таллинне задержан отбиравший у детей мобильники: полиция ищет его возможных жертв ({{commentsTotal}})

Эстония
Подозреваемый предпочитал нападать на детей школьного возраста.
Подозреваемый предпочитал нападать на детей школьного возраста. Автор: полиция ЭР
Эстония

Полиция задержала в Таллинне молодого человека, которого подозревают в совершении разбойных нападений на детей. По данным властей, грабитель действовал в Нымме, Мустамяэ и Ыйсмяэ, отбирая у школьников мобильные телефоны. В одном случае подозреваемый угрожал ребенку ножом.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

На основании собранных на сегодняшний день данных у властей есть основание полагать, что во многих преступлениях молодой человек выбирал в качестве жертв школьников и отбирал у них мобильные телефоны.

На данный момент его подозревают в девяти эпизодах преступлений, в том числе в трех разбоях и шести кражах, но у полицейских есть основание полагать, что пострадавших может быть больше. 19-летний юноша ранее наказывался в уголовном порядке.

Известные на данный момент случаи имели место в этом году с июля по октябрь. Согласно предъявленному подозрению, молодой человек совершил в конце августа несколько ограблений и краж в Нымме, Ыйсмяэ и Мустамяэ. В жертвы он выбирал детей школьного возраста, из которых самому младшему 9 лет, и завладевал их мобильными телефонами путем кражи или разбоя. В одном случае молодой человек использовал для совершения разбоя нож.

"Особенно жестоким было то, что жертвами стали дети", – сказал ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес. 

По словам Вареса, молодой человек подъезжал к детям на велосипеде и просил телефон позвонить, а затем, заполучив телефон, скрывался. "

Мы думаем, что не все дети рассказали о случившемся родителям, боясь, что родители будут сердиться. Просим родителей сообщить полиции, если у ваших детей в этих районах пропал или был украден мобильный телефон. Если кто-то из детей знает, что у их друзей были украдены телефоны, также просим обратиться в полиции", – подчеркнул Варес.

По ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры и с разрешения суда с прошлой недели подозреваемый находится под стражей.

Полиция просит всех, кто узнает этого молодого человека и у кого есть информация о возможных преступлениях, совершенных им, сообщить об этом по номеру криминального бюро Пыхьяской префектуры 5690 4272.

Редактор: Сергей Михайлов

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