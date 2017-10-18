Утром 18 октября произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома в Ласнамяэ. От дыма задохнулся пожилой мужчина.

Пыхьяский спасательный центр получил в 6:15 сообщение о дыме, идущем из окон квартиры на первом этаже в доме на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ. В квартире сработал дымовой датчик.

Спасатели обнаружили в однокомнатной квартире обгоревшую кровать. Пожар ликвидировали за 20 минут. Пожилого мужчину медики не смогли спасти.

Как правило, подобные пожары вспыхивают из-за курения в постели.