В Ласнамяэ пожилой мужчина задохнулся дымом ({{commentsTotal}})
Утром 18 октября произошел пожар в одной из квартир многоквартирного дома в Ласнамяэ. От дыма задохнулся пожилой мужчина.
Пыхьяский спасательный центр получил в 6:15 сообщение о дыме, идущем из окон квартиры на первом этаже в доме на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ. В квартире сработал дымовой датчик.
Спасатели обнаружили в однокомнатной квартире обгоревшую кровать. Пожар ликвидировали за 20 минут. Пожилого мужчину медики не смогли спасти.
Как правило, подобные пожары вспыхивают из-за курения в постели.
Редактор: Артур Тооман