Китай намерен значительно нарастить мощь своей армии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости усиления национальной безопасности страны. Власти Китая в ближайшие годы будут активно модернизировать армию и наращивать потенциал национальных вооруженных сил.

Об этом китайский лидер сказал во время своего выступления на 19-м съезде Компартии в Пекине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

По его словам, Китай совершил "исторический прорыв" в национальной обороне и военной реформе: военно-морские силы успешно защищают национальные интересы страны, а армия быстро перешла на новые современные виды вооружений.

"К 2050 году Народно-освободительная армия Китая должна стать силой мирового класса", — заявил Си.

По словам главы государства, правительство будет содействовать утверждению проверенных временем армейских традиций и совершенствовать методы боевой и профессиональной подготовки солдат и офицеров, добавляет ТАСС.